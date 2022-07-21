ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . Глава государства во второй половине дня провел выездное рабочее совещание в Сухумском районе. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, советники президента, депутаты Парламента, представители общественности.

Об итогах первого полугодия рассказал глава Администрации Сухумского района Алхас Читанава.

Бюджет Сухумского района на 2022 год составляет по доходам 159,3 млн руб., при плановых показателях за первое полугодие 51,5 млн руб. За отчетный период фактическое поступление составляет 69,9 млн руб., план выполнен на 128%.

Численность работников по предприятиям в районе – 448 человек. Среднемесячный фонд заработной платы – 13,7млн руб., средняя заработная плата 30,6 тыс. руб. Трудоспособное население – 6 708 человек, занятых на предприятиях и в госструктурах 826 человек.

За первое полугодие 2022 года ОВД зарегистрировано 13 преступлений, 11 раскрыты. По линии ОГАИ, за отчетный период зарегистрировано четыре ДТП. За аналогичный период 2021 г. – семь. Погибших нет.

Платежи за электроэнергию по состоянию на 1 июля неудовлетворительны, 27,4% по району.

Однако, по словам Алхаса Читанава, показатели носят сезонный характер и по результатам третьего квартала ожидается улучшение статистики. Динамика собираемости за последний месяц положительная.

По линии Министерства сельского хозяйства к реализации одобрено 13 проектов на общую сумму 4,8 млн руб.

В бюджете Сухумского района на этот год предусмотрено 7 млн руб. на развитие сельского хозяйства. На сегодняшний день в аренду передано 207 гектаров сельскохозяйственных земель. Из них используются 50,6 га.

Алхас Читанава проинформировал, что в текущем году из резервного фонда главы государства на компенсацию ущерба от стихийных бедствий 2021 г. было получено 5,8 млн руб., оказана помощь 50 гражданам.

Далее жителям района была предоставлена возможность задать главе государства волнующие их вопросы. В основном это были вопросы социальной направленности: поднимались темы российских пенсий, призыва в армию, строительства дорог и повышения медицинского обслуживания в районе. Житель села Псху пригласил президента в это высокогорное село и предложил ему провести там такого рода совещание.

Глава государства поблагодарил за приглашение и сказал, что бывал в Псху до того, как стал президентом и с удовольствием приедет вновь.

В очередной главе государства был адресован вопрос о соглашении между правительствами РА и РФ о передаче имущественного комплекса госдачи «Пицунда» в собственность Российской Федерации.

Аслан Бжания, отвечая на вопрос, упомянул, что в контексте межгосударственных отношений между нашими странами есть ряд накопившихся вопросов.

«Есть навязываемые частью нашего общества суждения, что Сергей Багапш, Александр Анкваб, а в последствии и Рауль Хаджимба каким-то образом решали этот вопрос замалчивая ситуацию и им это прощалось. Обращаю внимание жителей Абхазии на то, что пришло время, когда этот вопрос ставят ребром.

Есть официальный документ, который был направлен послом Российской Федерации в Абхазии руководству Абхазии. Он датирован 2 апреля 2021 года и адресован парламенту: «Как показывает практика последних десятилетий, в российско-абхазских отношениях накопилось множество неурегулированных вопросов самого разного плана: от имущественных до политических, от решения которых абхазская сторона уклоняется под различными предлогами те же десятилетия. В этой связи необходимы эффективные инструменты для ускорения работы по окончательному урегулированию всех имеющихся проблем. Уверен, что между союзниками и стратегическими партнерами не может быть неразрешимых проблем. В этой связи, содействование финансовых механизмов, отдельными руководителями в России признано в Москве наиболее эффективными».

Также в соответствии с договором от 2014 года мы должны были создать дополнительные пункты базирования для несения совместной службы между абхазскими и российскими военными в Очамчырском районе. Это имело отношение к обеспечению безопасности наших государств. Соглашение было подписано министром обороны, но не было ратифицировано парламентом.

В селе Меркула планировалось строительство объектов, которые становились их собственностью, но они подразделялись на две части: те, которыми пользовалась бы абхазская сторона и российская, соответственно. Но этого тоже не было сделано.

Россия от этого нисколько не пострадала. И мы от этого ничего не приобрели. Поэтому политизирование вопроса не решает наших задач», – заявил президент на встрече в Сухумском районе.

Об этом сообщает сайт главы государства.