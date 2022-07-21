ПАРЛАМЕНТ ОБРАТИТСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД С ЗАПРОСОМ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО ГОСДАЧЕ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . На рабочем собрании депутатов под председательством спикера Парламента Лаши Ашуба состоялось обсуждение проекта постановления «Об обращении в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

В ходе собрания депутаты приняли решение провести внеочередное заседание сессии Парламента, на котором и было принято постановление.

Текст Постановления гласит:

«В Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия внесено на ратификацию «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», заключенное 19 января 2022 г. в г. Москве.

Изучив представленное Межправительственное соглашение и руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 721 Конституции Республики Абхазия, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 46 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», статьей 87, пунктом 1 статьи 88 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции», частью 1 статьи 36 Закона Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия»,

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», заключенного 19 января 2022 г. в г. Москве.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия».