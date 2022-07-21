Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Белый дом. По информации администрации президента, Байден легко переносит заболевание. Сейчас он находится в изоляции и со всеми сотрудниками общается по телефону. Он продолжит работать дистанционно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест.

Также в Белом доме отметили, что он полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Тест, который Байден сдал накануне, показал отрицательный результат.

Президенту США 79 лет. Накануне, 20 июля, Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком.

Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении его личного врача Кевина О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.