АСЛАН БЖАНИЯ: «О ПРОБЛЕМАХ В ЭНЕРГЕТИКЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОВОРЯТ ТЕ, КТО НЕЗАКОННО ДОБЫВАЕТ КРИПТОВАЛЮТУ»

На встрече президента Аслана Бжания с активом Сухумского района депутат Парламента Кан Кварчия предложил за счет Инвестпрограммы отремонтировать объекты на территории госдачи «Пицунда», так как ФСО РФ, по российскому законодательству не может произвести ремонт тех объектов, которые не находятся на территории РФ.

«Я готов поддержать вас там, где вы успешны, но пока ничего такого нет», – заявил депутат.

Аслан Бжания отметил, что его главная задача – служить народу Абхазии и давать народу объективную информацию.

«Депутат изложил свою точку зрения. Вопрос госдачи – это же не единственный вопрос, который завис в наших межгосударственных отношениях. Сегодня данный вопрос поставили ребром. Если вы помните, мы должны были создать дополнительные пункты базирования в Очамчырском районе, которые не имели никакого отношения к отдыху, а имели отношение к обеспечению безопасности Абхазии и России. Примерно по аналогичным причинам это не состоялось. Бывший министр обороны подписал соглашение, но оно так и не было ратифицировано Парламентом.

Президент напомнил о том, что российская сторона предлагала разместить в селе Маркула Очамчырского района совместную абхазо-российскую военную группировку. Россия была готова обустроить эту базу на правах своей собственности.

«Возводимые объекты подразделялись на две части: ту, которой пользовалась бы наша сторона, и ту, которой они. В соглашении было прописано, что, когда они уходят, их часть передается абхазской стороне. Это – тот вопрос, который тоже передо мной ставили. Если вы считаете правильным, давайте так сделаем. Я уже говорил, что с Россией ничего не будет, произойдет некоторое похолодание отношений, но попробуем пережить это похолодание», ­– сказал президент.

Касаясь темы успехов в экономической сфере, глава государства отметил, что одним из показателей развития экономики является консолидированный бюджет.

«47-50 % бюджета формирует РФ, а с учетом пенсионных выплат мы получаем 75% бюджета из РФ. У нас маленький бюджет. Но в прошлом году впервые мы получили профицитный бюджет – почти миллиард рублей собственной доходной части в плюс от запланированных. По итогам первого полугодия мы выполнили план по собственной доходной части более чем на 700 млн рублей. В прошлом году деньги ушли на ковид и помощь тем, кто пострадал от стихии. – отметил президент. – Это не характеризует работу отдельных ведомств правительства? ГТК, МНС? А есть кто не дорабатывает? Наверное, есть, давайте вместе поработаем с парламентом. Если вы считаете, что кто-то не годится в работе, говорите о ком идет речь, только это должно быть аргументировано».

Выступая перед активом президент затронул и проблему энергетики.

«Вопросы, имеющие отношение к энергетике, они что новые? В 2017 году было выплачено миллион рублей на проект реконструкции нашей системы. По ценам 2017 года нужно было вложить 20 миллиардов рублей, чтобы наша энергетическая система работала в безаварийном режиме. С 2017 года в энергетику мы вложили порядка 1,3 млрд – 1,4 млрд рублей, вместо 20 миллиардов. Поэтому у нас эти проблемы. Они носят накопительный характер», – сказал Бжания.

Обращаясь к сидящим в зале, он спросил: «А где вы видели электроэнергию, которая стоит 40 копеек за киловатт, если только ее транспортировка обходится 1 рубль 20 копеек, не говоря уже о генерации?»

«Генерация тоже имеет себестоимость, а мы за нее ничего не платим. Наличие проблем в этой сфере никто не отрицает, но мы их решаем, опять же с помощью Российской Федерации. В этом году нам осуществили переток – 600 млн кВт/ч. Но у нас же большая проблема – майнинг криптовалют. 400-500 млн кВт/ч потребляют те, кто добывают криптовалюту. О проблеме в энергетике больше всего говорят те, кто сами занимаются незаконной добычей криптовалюты», – заявил президент.

Об этом сообщает «Апсныпресс».