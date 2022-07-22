РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА АСЛАНА БЖАНИЯ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОН

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел выездное рабочее совещание в Гудаутском районе, посвящённое подведению итогов социально-экономической ситуации за первое полугодие текущего года.

Об итогах первого полугодия рассказал глава Администрации района Баграт Боджгуа.

Говоря об исполнении бюджета, он отметил, что при плане за 1 полугодие 2022 г. в размере 188 млн 132,7 тыс. руб., в виде доходов поступило 271 млн 523,4 тыс. руб., выполнение составило 144,3%.

Субсидия из республиканского бюджета – 99 млн 632,9 тыс. руб., из резервного фонда президента поступило 62 млн 39,1 тыс. руб.

Перейдя к расходной части, Баграт Боджгуа проинформировал, что общие расходы за 1 полугодие составили 308 млн 947,0 тыс. руб. Расходы, произведенные за счет доходов Гудаутского района – 147 млн 447,9 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета за 1 полугодие проведены работы по благоустройству тротуарных зон, укладке нового асфальтового покрытия по ул. Тарнава, установлены две автобусные остановки по ул. Гобечия. Проводится ремонт стадиона имени героя Абхазии Д. В. Кварацхелия в центре города, в пляжной зоне дополнительно установлено 10 новых раздевалок, по всей протяженности пляжной зоны г. Гудаута установлены буйки.

Проведены работы по ремонту гравийных дорог сельской местности в селах Лыхны, Дурипш, Мцара, Приморское, Псырдзха, Бармыш.

В настоящее время ведется ремонт здания администрации с. Дурипш (объем работ – 1 млн 215,0 тыс. руб.)., в течении недели начнутся работы по укладке нового асфальтового покрытия по ул. Гумистинская, объем работ – 10 млн 788,3 тыс. руб.

Общее число населения района 38 626 человек, из которых трудоспособны 22 878.

Количество занятого населения в разных отраслях экономики независимо от формы собственности составляет 4 109 человек. Среднемесячная заработная плата – 12 000 руб.

За 6 месяцев 2022 г. за пользование электроэнергией собрано 14 млн 675,2 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 7 млн 405 ,9 тыс. руб.

С 2021 года по настоящее время в Абхазии действует целевая программа «Развитие сельского хозяйства в 2021-2022г.» Из Гудаутского района в ней приняли участие 90 проектов.

За отчетный период в районе зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43, что составляет 86%. Совершено – 12 тяжких преступлений, из них раскрыто – 10 (83%).

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 45 преступления, раскрыто 38 (84, 4%), тяжких – 13, раскрыто – 9 (69,2%).

После отчёта Баграта Боджгуа жители Гудаутского района стали задавать волнующие их вопросы. В частности речь шла о подтоплении домов и приусадебных участков во время паводков.

Глава Администрации сообщил, что русло одной из речек в городе, которое не расчищали более 30 лет, уже расчистили.

«На остальные работы пока нет финансирования», – сказал Боджгуа.

Люди выражали недовольство тем, что в районе не хватает сельхозтехники для вспашки полей.

И.о. директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им. Сергея Дбар Гугуца Джикирба рассказала о проблеме музея – 33 тысячи экспонатов лежат в коробках.

Одна из жительниц Гудауты выразила недовольство тем, что в городе многие здания в плачевном состоянии, экология оставляет желать лучшего, пенсии и зарплаты не повышаются.

Аслан Бжания отметил, что по линии Инвестпрограммы с 2019 по 2022 годы на Гудаутский район приходится 584 млн рублей. В рамках Инвестпрограммы на 2023 - 2025 гг. из 4 млрд рублей в Гудаутский район планируется направить 1 млрд 181 млн рублей, а в Очамчырский район будет направлено 200 млн рублей.

«Мы не можем все сделать за один день. Есть упущения, но мы работаем не хуже других команд. Универсальный показатель – профицитный бюджет прошлого года, и в этом году дела идут не хуже», – сказал Бжания.



Житель села Псырдзха поблагодарил главу государства за то, что в Инвестпрограмму включили работы по проведению водопровода в селе.



Бывший руководитель РУП «Абхазавтодор» Леонид Лолуа затронул тему госдачи «Пицунда», вокруг которой в последнее время много споров.

«Из всех бывших республик Советского Союза, лишь одна Россия признала независимость Абхазии. После распада СССР уехали все, оставили свои дачи, оставили все здесь. Я считаю, что даже в знак признания нашей независимости стоит подарить госдачу в Пицунде Российской Федерации. Здесь присутствует спикер Парламента, и я бы хотел, чтобы это предложение было внесено на рассмотрение депутатами», – сказал Лолуа.

Об этом сообщает сайт главы государства.