РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА АСЛАНА БЖАНИЯ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОН
Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное рабочее совещание в Гудаутском районе, посвящённое подведению итогов социально-экономической ситуации за первое полугодие текущего года.
Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, депутаты Парламента, представители общественности.
Об итогах первого полугодия рассказал глава Администрации района Баграт Боджгуа.
Говоря об исполнении бюджета, он отметил, что при плане за 1 полугодие 2022 г. в размере 188 млн 132,7 тыс. руб., в виде доходов поступило 271 млн 523,4 тыс. руб., выполнение составило 144,3%.
Субсидия из республиканского бюджета – 99 млн 632,9 тыс. руб., из резервного фонда президента поступило 62 млн 39,1 тыс. руб.
Перейдя к расходной части, Баграт Боджгуа проинформировал, что общие расходы за 1 полугодие составили 308 млн 947,0 тыс. руб. Расходы, произведенные за счет доходов Гудаутского района – 147 млн 447,9 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета за 1 полугодие проведены работы по благоустройству тротуарных зон, укладке нового асфальтового покрытия по ул. Тарнава, установлены две автобусные остановки по ул. Гобечия. Проводится ремонт стадиона имени героя Абхазии Д. В. Кварацхелия в центре города, в пляжной зоне дополнительно установлено 10 новых раздевалок, по всей протяженности пляжной зоны г. Гудаута установлены буйки.
Проведены работы по ремонту гравийных дорог сельской местности в селах Лыхны, Дурипш, Мцара, Приморское, Псырдзха, Бармыш.
В настоящее время ведется ремонт здания администрации с. Дурипш (объем работ – 1 млн 215,0 тыс. руб.)., в течении недели начнутся работы по укладке нового асфальтового покрытия по ул. Гумистинская, объем работ – 10 млн 788,3 тыс. руб.
Общее число населения района 38 626 человек, из которых трудоспособны 22 878.
Количество занятого населения в разных отраслях экономики независимо от формы собственности составляет 4 109 человек. Среднемесячная заработная плата – 12 000 руб.
За 6 месяцев 2022 г. за пользование электроэнергией собрано 14 млн 675,2 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 7 млн 405 ,9 тыс. руб.
С 2021 года по настоящее время в Абхазии действует целевая программа «Развитие сельского хозяйства в 2021-2022г.» Из Гудаутского района в ней приняли участие 90 проектов.
За отчетный период в районе зарегистрировано 50 преступлений, из них раскрыто 43, что составляет 86%. Совершено – 12 тяжких преступлений, из них раскрыто – 10 (83%).
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 45 преступления, раскрыто 38 (84, 4%), тяжких – 13, раскрыто – 9 (69,2%).
После отчёта Баграта Боджгуа жители Гудаутского района стали задавать волнующие их вопросы. В частности речь шла о подтоплении домов и приусадебных участков во время паводков.
Глава Администрации сообщил, что русло одной из речек в городе, которое не расчищали более 30 лет, уже расчистили.
«На остальные работы пока нет финансирования», – сказал Боджгуа.
Люди выражали недовольство тем, что в районе не хватает сельхозтехники для вспашки полей.
И.о. директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им. Сергея Дбар Гугуца Джикирба рассказала о проблеме музея – 33 тысячи экспонатов лежат в коробках.
Одна из жительниц Гудауты выразила недовольство тем, что в городе многие здания в плачевном состоянии, экология оставляет желать лучшего, пенсии и зарплаты не повышаются.
Аслан Бжания отметил, что по линии Инвестпрограммы с 2019 по 2022 годы на Гудаутский район приходится 584 млн рублей. В рамках Инвестпрограммы на 2023 - 2025 гг. из 4 млрд рублей в Гудаутский район планируется направить 1 млрд 181 млн рублей, а в Очамчырский район будет направлено 200 млн рублей.
«Мы не можем все сделать за один день. Есть упущения, но мы работаем не хуже других команд. Универсальный показатель – профицитный бюджет прошлого года, и в этом году дела идут не хуже», – сказал Бжания.
Житель села Псырдзха поблагодарил главу государства за то, что в Инвестпрограмму включили работы по проведению водопровода в селе.
Бывший руководитель РУП «Абхазавтодор» Леонид Лолуа затронул тему госдачи «Пицунда», вокруг которой в последнее время много споров.
«Из всех бывших республик Советского Союза, лишь одна Россия признала независимость Абхазии. После распада СССР уехали все, оставили свои дачи, оставили все здесь. Я считаю, что даже в знак признания нашей независимости стоит подарить госдачу в Пицунде Российской Федерации. Здесь присутствует спикер Парламента, и я бы хотел, чтобы это предложение было внесено на рассмотрение депутатами», – сказал Лолуа.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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