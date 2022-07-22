ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . Представьте себе ситуацию. Молодой человек или девушка нигде в данный момент не учатся и в то же время нигде еще не работают. У них нет финансовых средств, чтобы самостоятельно обеспечивать себя. Навыков к профессии нет, как и представления о том, где найти работу. Распространенная в нашей стране ситуация? Как помочь таким людям?

У Датского Совета по делам беженцам (международная НПО) есть свой ответ на этот вопрос. С декабря 2021 года организация осуществляет в Абхазии проект, который называется «Освоение передового опыта и навыков для укрепления потенциала малого и среднего бизнеса в Абхазии». Его цель – создать условия, чтобы молодые люди могли развить профессиональные навыки и получили доступ к финансовым услугам и рынку труда.

Для этого отобранные кандидаты получают возможность пройти стажировку на предприятиях малого и среднего бизнеса, обучиться профессии и по завершению стажировки получить там же работу сроком на девять месяцев. Все это время Датский Совет по делам беженцам выделяет им каждый месяц по 50 евро в рублевом эквиваленте во время стажировки и 85 евро в период трудоустройства в качестве надбавки к зарплате. Это, так называемые, расходы на транспорт.

Это выгодно не только молодым людям, ищущим работу, но и предпринимателям, которые нуждаются в квалифицированных работниках. В рамках проекта планируется поддержать 25 малых и средних предприятий, готовых принять одного-двух стажеров.

Сотрудники этих предпринятый смогут пройти дополнительное обучение или курсы повышения квалификации, обмениваться знаниями и навыками с международными специалистами. С этой целью для них предусмотрен бюджет в размере 2000 евро в рублевом эквиваленте.

Как рассказал АСИ сотрудник Датского Совета по делам беженцев Инал Атумава, ранее были определены 13 предприятий малого и среднего бизнеса, которые уже получили поддержку от Датского Совета по беженцам. Планируется отобрать еще 12. В настоящее время как раз идет прием заявок. Также продолжается набор будущих стажеров.

«Это должны быть молодые люди от 18 до 35 лет, которые в данный момент нигде не учатся и не работают, но ищут работу и хотят обучиться профессии. При этом они совсем не обязательно должны иметь образование. Мы сотрудничаем с социальными службами, с «Киараз», Министерством соцобеспечения, Госкомитетом по репатриации. В общем, мы собираем базу из молодых людей, которые нуждаются в работе и ищут ее. В том числе мы намерены помогать трудоустроиться людям с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент у нас 14 стажеров, список будет дополняться», – рассказал Инал Атумава.

Что касается критериев отбора предприятий для участия в проекте, то это должен быть действующий и зарегистрированный бизнес. И он не должен вестись на дому, потому что стажеру неудобно приходить домой как на работу. До сих пор мы большинство отобранных предприятий – это сухумские предприятия, на следующем этапе мы хотели бы поддержать предприятия из Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Таким образом малые и средние предприятия Абхазии благодаря проекту «Освоение передового опыта и навыков для укрепления потенциала малого и среднего бизнеса в Абхазии» получат возможность стать центрами профессионального обучения. Это позволит создать дополнительные возможности для молодежи получать передовые знания и навыки на базе таких предприятий.

Проект, как было сказано выше, осуществляется Датским Советом по делам беженцев при финансовой поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Он будет продолжаться до конца 2023 года.

Агентство социальной информации «Апсны»