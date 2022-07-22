В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ КРАСНОГО КРЕСТА

Во встрече приняли участие Дэниел Максуини – представитель МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе и Натан Рейес – глава Миссии МККК в Абхазии.

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб обсудил сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в вопросах поисков пропавших без вести и идентификации останков погибших в результате военных действий между Абхазией и Грузией.

Основной темой встречи было определение уполномоченных лиц абхазской стороны, которые будут организовывать совместную работу по поиску пропавших.

Александр Анкваб подчеркнул, что с течением времени проблема поиска пропавших и идентификация погибших в результате войны не утрачивает свою актуальность, она носит исключительно гуманитарный характер и чрезвычайно важна, прежде всего, для родственников, которые не утрачивают надежды на то, что судьба их близких будет установлена, а они – найдены.

Премьер-министр отметил, что Абхазия всегда была заинтересована в сотрудничестве с МККК по данной проблематике, активно содействовала поискам и намерена впредь содействовать МККК.

Что касается определения уполномоченных структур абхазской стороны, которым будет делегированы полномочия для участия в совместной рабочей группе, то, как отметил Александр Анкваб, правительство в ближайшее время примет соответствующее решение. «Нам важен результат, поэтому будем исходить из практических возможностей того или иного абхазского ведомства. Готовы оперативно реагировать на возникающие в ходе этой исключительно важной миссии вопросы», – подчеркнул премьер-министр.

Представители МККК высоко оценили уровень сотрудничества с официальными и общественными структурами Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.