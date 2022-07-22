 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ КРАСНОГО КРЕСТА

Новости Пятница, 22 июля 2022 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ КРАСНОГО КРЕСТА

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в вопросах поисков пропавших без вести и идентификации останков погибших в результате военных действий между Абхазией и Грузией.

Во встрече приняли участие Дэниел Максуини – представитель МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе и Натан Рейес – глава Миссии МККК в Абхазии.

Основной темой встречи было определение уполномоченных лиц абхазской стороны, которые будут организовывать совместную работу по поиску пропавших.

Александр Анкваб подчеркнул, что с течением времени проблема поиска пропавших и идентификация погибших в результате войны не утрачивает свою актуальность, она носит исключительно гуманитарный характер и чрезвычайно важна, прежде всего, для родственников, которые не утрачивают надежды на то, что судьба их близких будет установлена, а они – найдены.

Премьер-министр отметил, что Абхазия всегда была заинтересована в сотрудничестве с МККК по данной проблематике, активно содействовала поискам и намерена впредь содействовать МККК.

Что касается определения уполномоченных структур абхазской стороны, которым будет делегированы полномочия для участия в совместной рабочей группе, то, как отметил Александр Анкваб, правительство в ближайшее время примет соответствующее решение. «Нам важен результат, поэтому будем исходить из практических возможностей того или иного абхазского ведомства. Готовы оперативно реагировать на возникающие в ходе этой исключительно важной миссии вопросы», – подчеркнул премьер-министр.

Представители МККК высоко оценили уровень сотрудничества с официальными и общественными структурами Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 22 июля 2022 14:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДОНОРСТВО В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.