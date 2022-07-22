ДОНОРСТВО В АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ

Эта срочность очень показательна, потому что сдавали кровь в основном родственники тех, кто поступил в больницу экстренно. А если подходящего донора не оказывалось рядом, родня и друзья прибегали к помощи соцсетей.

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . Сбор донорской крови – актуальная для Абхазии тема. Ещё несколько лет назад в соцсетях часто встречались объявления с призывом к гражданам срочно сдать кровь.

Так, наша соотечественница молодая девушка Диана Шашура в 2014 году запустила интернет движение по сбору крови. Она создала страницы в социальных сетях, где искала потенциальных доноров. К ней же за помощью обращались родные людей, нуждавшихся в донорской крови. Девушка состыковывала их с донорами и врачами. Наверное, не будет преувеличением сказать, что это были первые шаги в деле пропаганды донорства в Абхазии и исходили они именно от активных граждан.

С 2000 года в Абхазии работает Центральный банк крови при Республиканской больнице в Сухуме. Открыты пункты переливания крови в районных больницах Гагры, Агудзеры, Ткуарчала и Гудауты. Ведется база данных доноров крови, в том числе по редким группам крови. С этого года вступил в силу закон о донорстве крови и ее компонентов, который регулирует вопросы заготовки и хранения крови. Но культура донорства в стране все еще не развита.

Люди в большинстве случаев сдают кровь, когда она экстренно необходима их родным, тогда как должна быть выработана система, потому что в момент поступления тяжелобольного может не оказаться в наличии той группы цельной крови или замороженной плазмы, которая нужна для лечения пациента.

Для того чтобы сформировать банк перебойного запаса крови на 1000 человек должно быть 40 доноров. В Абхазии эта цифра не превышает 15.