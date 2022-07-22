ГАГРСКОЕ УВД ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТА ЗА ПОЛУГОДИЕ

На совещании присутствовали руководители МВД, прокурор Гагрского района Беслан Пкин и заместитель главы Администрации Адамур Цишба, личный состав УВД по Гагрскому району.

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . В УВД Гагрского района прошло плановое совещание, на котором подведены итоги работы Управления за 6 месяцев и поставлены приоритетные задачи на текущий период в части обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

С отчетом о проделанной работе подразделения выступил и.о. начальника УВД по Гагрскому району Дмитрий Айба.

Согласно оперативным учетам, за 6 месяцев текущего года на территории района совершено 63 преступления общеуголовной направленности, из которых 57 раскрыто. Общая раскрываемость составила 90,5%, что на 10.5% выше аналогичного периода 2021 года.

Из числа совершенных преступлений количество тяжких снижено на три случая при повышении раскрываемости таковых более чем на 25%. Из четырёх совершенных особо тяжких преступлений против личности – убийств и покушений на убийство, все раскрыты.

Как и в предыдущий период, высокий показатель работы оперативного состава УВД обусловлен выявлением преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – 20 фактов с раскрываемостью в 100%.

Так же ведется целенаправленная работа по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов – зарегистрировано 16 фактов преступлений данной категории, из которых раскрыто 14.

В районе отмечено снижение преступлений против собственности за отчетный период –одно разбойное нападение, которое раскрыто, отсутствие грабежей и снижение краж с 20 до 7 фактов. В настоящее время особое внимание уделяется пресечению преступлений такого рода в отношении отдыхающих и обеспечению общественной безопасности в районе в целом.

Обращаясь к коллегам, первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба отметил, что Гагра – это непростой район, где правоохранители должны работать оперативно и профессионально. Несмотря на существенное улучшение оперативных показателей за прошедший период криминогенная ситуация не простая – в разгаре летний курортный сезон и личный состав работает в усиленном режиме, каждому сотруднику УВД необходимо четко выполнять свои служебные обязанности.

Заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Зураби Зантария обозначил необходимость повышения эффективности работы участковых уполномоченных милиции.

«Спрос с каждого сотрудника за эффективность работы по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений должен быть индивидуальным», – отметил Зантария. Так же заместитель министра дал установку должным образом реагировать на все обращения граждан в правоохранительный орган.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Начальник штаба МВД Денис Тания представил территориальный анализ имевших место ДТП за отчетный период, согласно которому в Гагрском районе наибольшее количество аварий с тяжкими последствиями совершено на 16-ти километровом промежутке Республиканской трассы. В частности, плотность патрульных экипажей ДПС с 21 по 37 километр трассы района увеличена.

Системно наращивается материально-техническое обеспечение территориального органа внутренних дел, на период туристического сезона в Гагрский район командируются курсанты спецвузов МВД, обучающиеся за пределами Абхазии.

Адамур Цишба от руководства района и от общественности поблагодарил сотрудников милиции за их нелегкий труд и заверил в поддержке со стороны Администрации, отметив, что лишь в тесном сотрудничестве представителей власти в районе, общественности и органов правопорядка будут достигнуты положительные результаты.