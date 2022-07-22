РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ МЧС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лев Квициния выступил на конференции с приветственным словом.

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния находится в рабочей поездке в Санкт-Петербурге. Глава спасательного ведомства страны принял участие в третьей Всероссийской конференции аварийно-спасательных служб и формирований. Конференция организована Общероссийским союзом спасателей.

В рамках рабочей поездки глава МЧС Абхазии встретился с руководством Высшего совета Россоюзспаса. Стороны выразили удовлетворения уровнем взаимодействия МЧС РА и Россоюзспаса.

Российские спасатели поблагодарили абхазских спасателей за организацию гуманитарных поездок на Донбасс.

Решением Высшего совета Россоюзспаса Лев Квициния награжден медалью «За оказание гуманитарной помощи».

Организаторы конференции поблагодарили Льва Квициния за участие в конференции и выразили крайнюю заинтересованность к предложению провести очередную конференцию под эгидой Россоюзспаса в Абхазии.