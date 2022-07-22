 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ МЧС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новости Пятница, 22 июля 2022 15:01
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ МЧС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния находится в рабочей поездке в Санкт-Петербурге. Глава спасательного ведомства страны принял участие в третьей Всероссийской конференции аварийно-спасательных служб и формирований. Конференция организована Общероссийским союзом спасателей.

Лев Квициния выступил на конференции с приветственным словом.

В рамках рабочей поездки глава МЧС Абхазии встретился с руководством Высшего совета Россоюзспаса. Стороны выразили удовлетворения уровнем взаимодействия МЧС РА и Россоюзспаса.

Российские спасатели поблагодарили абхазских спасателей за организацию гуманитарных поездок на Донбасс.

Решением Высшего совета Россоюзспаса Лев Квициния награжден медалью «За оказание гуманитарной помощи».

Организаторы конференции поблагодарили Льва Квициния за участие в конференции и выразили крайнюю заинтересованность к предложению провести очередную конференцию под эгидой Россоюзспаса в Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 22 июля 2022 15:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГАГРСКОЕ УВД ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТА ЗА ПОЛУГОДИЕ БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.