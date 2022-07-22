БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. В I полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 600 нарушителей пограничного законодательства РА.
В соответствии со ст. 190 КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности
Возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».
Пресечено более 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 4 000 блоков табачной продукции на сумму порядка 1 600 000 рублей.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.