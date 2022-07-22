БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. В I полугодии 2022 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 600 нарушителей пограничного законодательства РА.

В соответствии со ст. 190 КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности