СТУДЕНТЫ «МЭИ» ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ НА СУХУМСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Студенты третьего курса Московского Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ» прошли производственную практику в Абхазии. Второй год подряд учащиеся стажируются на гидроэлектростанции ООО СП «Сухум-ГЭС». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году почти месяц на ГЭС практиковались студенты от кафедр «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» и «Гидромеханика и гидравлические машины». В рамках производственной практики студенты познакомились с основными сооружениями и оборудованием гидроэлектростанции, а также собрали информацию, которая может им пригодиться в будущем для написания выпускной квалификационной работы», – рассказали в руководстве МЭИ.