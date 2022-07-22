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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ «МЭИ» ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ НА СУХУМСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Новости Пятница, 22 июля 2022 15:19
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Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Студенты третьего курса Московского Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ» прошли производственную практику в Абхазии. Второй год подряд учащиеся стажируются на гидроэлектростанции ООО СП «Сухум-ГЭС». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году почти месяц на ГЭС практиковались студенты от кафедр «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» и «Гидромеханика и гидравлические машины». В рамках производственной практики студенты познакомились с основными сооружениями и оборудованием гидроэлектростанции, а также собрали информацию, которая может им пригодиться в будущем для написания выпускной квалификационной работы», – рассказали в руководстве МЭИ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 июля 2022 15:20

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