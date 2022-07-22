АБХАЗИЯ СТАНОВИТСЯ ДЕФИЦИТНОЙ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ . В топовых отелях и санаториях Абхазии уже наблюдаются проблемы со свободными местами, в некоторых уже вплоть до сентября номеров нет. К такому дефициту привёл высокий спрос, который обусловлен хорошей транспортной доступностью Абхазии для российских туристов – широкая маршрутная сеть с прилётом в Сочи. Также туристов привлекают доступные цены абхазского отдыха - в среднем 30-40 тыс. на двоих. В итоге туроператоры призывают задуматься уже тех туристов, что планируют отдохнуть уже в середине и конце бархатного сезона - планы лучше реализовывать уже сейчас. Такую статистику представили эксперты АТОР.

По их оценкам, в среднем спрос на Абхазию выросна 20-30%. Глубина бронирования самых популярных объектов при этом держится выше среднего - от 1 до 2 месяцев. В итоге многие популярные отели и санатории уже полностью заняты. При этом туроператоры подчёркивают, что дефицит мест в популярных отелях и пансионатах Абхазии в летнем сезоне – традиционное явление.

«Интурист» назвал в числе отелей, у которых максимальная загрузка в августе и в первой половине сентября, такие как «Литфонд», «Самшитовая роща», «Амра парк», «Амза», «Alex Beach». В «Дельфине» добавили в этот список отель «Европа», пансионаты «Водопад», «Родина», «Лазурный берег», «Багрипш», «Айтар», ОПК «Пицунда». «Мультитур» сообщил о стопах в пансионате им. Мюссера и гостинице «Интер Сухум». В FUN&SUN список дополнили Wellness Park Hotel Gagra и Aquamarine Family Club.

Однако туристов, желающих добраться до Абхазии постарались успокоить: найти подходящий вариант на курортах Абхазии все же можно. У туроператоров, благодаря квотам мест, есть некоторые альтернативы. «Интурист», например, сообщил, что еще есть места в отеляхк «Апсны» в Гудауте, «Золотые пески» в Пицунде, «Россия» в Гудауте и т.д..

С другой стороны, туроператоры заявили, что туристам стоит поторопиться с бронированием туров в Абхазию и на бархатный сезон. У нескольких отелей на этот период уже закрыты продажи, у других такая ситуация может наступить в любой момент. При этом после 15-20 сентября в отелях происходит традиционное снижение цен - примерно на 10-15%. В целом, с учетом сезонного снижения цен на проживание и на авиаперевозку, тур в Абхазию в конце сентября обойдется на 20-30% дешевле.

Притом, что цены и на высокий сезон вполне доступны. Туроператоры представили следующий ценник:

«Интурист»: тур на 7 ночей с перелётом и трансфером в пансионат Белые скалы (пос. Цандрипш) – от 34 839 р. на двоих без питания. На завтраках – от 38 595 р. на двоих. Пакетный тур с размещением на полный пансион – от 46 251 р. на двоих.

«Дельфин»: неделя отдыха без учета дороги – от 8568 р. на двоих без питания. Размещение с завтраками – от 21 420 р. на двоих, с питанием «все включено» – от 137520 р. на двоих.

«Мультитур»: номер на двоих в пансионате в Пицунде с трехразовым питанием – от 27 тыс. р. без дороги; в пансионате «Эвкалиптовая роща» полный пансион – от 31 104 р. на двоих.

FUN&SUN: туры без питания на 7 ночей – от 15-18 тыс. р. на двоих без учета дороги, и с питанием «все включено» – от 75 тыс. р. на двоих.

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