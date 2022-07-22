ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. По данным мониторинга средств массовой информации 21 июля 2022 года, Генпрокуратура выявила, что в ходе проведения выездного совещания президента Республики Абхазия А.Г. Бжания с участием должностных лиц и представителей общественности по итогам деятельности администрации Гулрыпшского района за 1 полугодие 2022 года, произошел инцидент, повлекший нарушение общественного порядка.