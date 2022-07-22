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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В.Б.СЕЛЬВЯН

Новости Пятница, 22 июля 2022 15:38
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В.Б.СЕЛЬВЯН

Сухум. 22 июля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело  в отношении Тозлян Вартана Артемовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного Кодекса  Республики Абхазия.

Органом расследования установлено, что 20 июля 2022 года в неустановленное следствием время, на территории домовладения №21 по улице Назадзе 2-ой проезд в городе Сухум, гражданин Тозлян Вартан Артемович 1997 г.р., находясь по месту своего постоянного проживания, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта  умышленно нанес Сельвян Вартану Богосовичу 1939 г.р., который приходится ему близким родственником,  множественные удары в область головы и тела неустановленным следствием предметом, от которых последний скончался на месте.

Тозлян В.А. задержан и заключен под стражу. В установленные законодательством процессуальные сроки в отношении него органом предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 22 июля 2022 15:40

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