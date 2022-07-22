ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В.Б.СЕЛЬВЯН

Органом расследования установлено, что 20 июля 2022 года в неустановленное следствием время, на территории домовладения №21 по улице Назадзе 2-ой проезд в городе Сухум, гражданин Тозлян Вартан Артемович 1997 г.р., находясь по месту своего постоянного проживания, прибывая в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшего конфликта умышленно нанес Сельвян Вартану Богосовичу 1939 г.р., который приходится ему близким родственником, множественные удары в область головы и тела неустановленным следствием предметом, от которых последний скончался на месте.

Тозлян В.А. задержан и заключен под стражу. В установленные законодательством процессуальные сроки в отношении него органом предварительного расследования будет направлено ходатайство в Сухумский городской суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.