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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Новости Суббота, 23 июля 2022 15:18
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 23 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ республики с Днем Государственного флага.

Уважаемые сограждане, 

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия!

30 лет назад, 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря на сложные условия общественно-политической обстановки, утвердил символику Республики Абхазия – Государственный флаг и Государственный герб. Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства. 

Государственный флаг символизирует суверенитет и независимость нашей страны, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет наш многонациональный народ.
Под флагом шли в бой защитники Отечества ради мира и свободы родной земли. Он овеян ратными подвигами и Победой в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.  

Самые важные события и достижения свершаются под государственным флагом, который помогает нам достойно отвечать на вызовы времени.   

Дорогие соотечественники, в этот знаменательный день желаю вам согласия и благополучия, процветания – нашей Апсны!

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 23 июля 2022 15:24

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