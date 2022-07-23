ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

30 лет назад, 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря на сложные условия общественно-политической обстановки, утвердил символику Республики Абхазия – Государственный флаг и Государственный герб. Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства.



Государственный флаг символизирует суверенитет и независимость нашей страны, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет наш многонациональный народ.

Под флагом шли в бой защитники Отечества ради мира и свободы родной земли. Он овеян ратными подвигами и Победой в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.



Самые важные события и достижения свершаются под государственным флагом, который помогает нам достойно отвечать на вызовы времени.



Дорогие соотечественники, в этот знаменательный день желаю вам согласия и благополучия, процветания – нашей Апсны!