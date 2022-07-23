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Абхазия Информ

ГОДОВЩИНА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПОТОНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ

Новости Суббота, 23 июля 2022 15:25
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ГОДОВЩИНА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПОТОНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ

Сухум. 23 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро по случаю годовщины установления дипотношений между республиками.

Ваше Превосходительство!

Позвольте засвидетельствовать Вам своё уважение и обратиться со следующим посланием по случаю двенадцатой годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла.

День 23 июля 2010 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла  в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.

С удовлетворением отмечаю, что повестка  нашего межгосударственного общения насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего сотрудничества.  Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего взаимодействия. Убеждён, что для этого существует весь необходимый потенциал.

Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать братскому народу дружественной Венесуэлы мира и процветания!

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 23 июля 2022 15:33

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