ГОДОВЩИНА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПОТОНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ

Позвольте засвидетельствовать Вам своё уважение и обратиться со следующим посланием по случаю двенадцатой годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла.



День 23 июля 2010 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.



С удовлетворением отмечаю, что повестка нашего межгосударственного общения насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего сотрудничества. Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего взаимодействия. Убеждён, что для этого существует весь необходимый потенциал.



Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать братскому народу дружественной Венесуэлы мира и процветания!