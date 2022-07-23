ГОДОВЩИНА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПОТОНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ
Сухум. 23 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро по случаю годовщины установления дипотношений между республиками.
Ваше Превосходительство!
Позвольте засвидетельствовать Вам своё уважение и обратиться со следующим посланием по случаю двенадцатой годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла.
День 23 июля 2010 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.
С удовлетворением отмечаю, что повестка нашего межгосударственного общения насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего сотрудничества. Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего взаимодействия. Убеждён, что для этого существует весь необходимый потенциал.
Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать братскому народу дружественной Венесуэлы мира и процветания!