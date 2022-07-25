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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 25 июля 2022 15:01
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ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение хранение перевозка, а также незаконный ввоз в РА психотропного вещества вменяется жителю с. Хыпста Гудаутского района Черкезия Геннадию Витальевичу 1983 г.р.

Последний задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» после пересечения зоны таможенного контроля.

В салоне автомобиля, на котором следовал гражданин Черкезия на момент задержания, были обнаружены и изъяты капсулы препарата, маркированного «Лирика-300», активным компонентом которого является психотропное вещество «Прегабалин», запрещённое в свободной реализации на территории Абхазии.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 прим.1 УК РА проводит следственная группа линейного управления на транспорте МВД Республики Абхазия. В отношении Геннадия Черкезия избрана мера пресечения – арест.

Кража в г. Сухум

Обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере предъявлено Учава Алмасхану Амирановичу 1996 г.р., жителю столицы и проживающему в с. Кындыг Очамчырского района Гвинджия Роланди Пантикоевичу 1988г.р.

Вышеназванные граждане, находясь в помещении магазина в г. Сухум из кошелька потерпевшей совершили кражу денег в сумме 1400 рублей и двух банковских карт с пинкодами к ним, с которых впоследствии обналичили денежные средства в размере 273 240 рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД последние были задержаны в п. Агудзера Гулрыпшского района. Похищенное частично изъято.

Уголовное дело расследует следственный отдел УВД по г. Сухум. Учава и Гвинджия содержатся под стражей.

Незаконное хранение психотропного вещества, огнестрельного оружия

Огнестрельное оружие, боеприпасы и психотропное вещество изъято сотрудниками первого отдела милиции столичного Управления внутренних дел при осмотре салона автомобиля «Тойота Ланд-Крузер» с госномерными знаками 123-го региона Российской Федерации, остановленного по улице Гумистинская в ходе проведения оперативных мероприятий.

Сотрудниками милиции изъят технически исправный и к производству выстрелов пригодный пистолет системы Макарова, снаряженный патронами к нему, а так же два магазина с соответствующими боеприпасами. В подлокотнике салона россыпью хранились таблетки психотропного вещества «Прегабалин».

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного хранения психотропного вещества без цели сбыта, в отношении гражданина Тванба органом предварительного расследования УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 223 УК РА и избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Кража в Гудаутском районе

Преступление имело место в г. Гудаута, когда ночью 13 июля на тот момент неизвестный путем свободного доступа проник в круглосуточный магазин у железнодорожного вокзала и совершил кражу денежных средств из кассы, а так же из личной сумки продавца.

В результате следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данной кражи и впоследствии задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району житель. с. Лыхны Пния Алмасхан Георгиевич, 1986 г.р.

По данному факту группой дознания Гудаутского РОВД по ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело и проводится расследование. 22 июля текущего года в отношении гражданина Пния избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 25 июля 2022 15:06
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