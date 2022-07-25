ГИМС МЧС АБХАЗИИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ . Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде. В противном случае это чревато непредсказуемыми последствиями.

На днях спасатели предотвратили потенциальную трагедию на воде: жители Омска, супруги Физиковы,1994 и 1996 годов рождения, заплыли от берега на полтора километра в районе поселка Агудзера, Гулрыпшского района. Очевидцы происшествия сообщили об этом происшествии в МЧС РА в 18 часов 50 минут.

Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег.

По словам спасателей, шансы самим им доплыть до берега были минимальные и они могли утонуть.