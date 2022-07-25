РОССИЯНКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИДА В АБХАЗИИ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Российская туристка, которая побывала на пасеке в Абхазии, которая считается популярной достопримечательностью республики, пожаловалась на грубость экскурсоводов. Отзыв путешественницы опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка заявила, что экскурсия показалась ей непознавательной и рассчитанной на тех, кто ничего не понимает в меде. Кроме того, ей не понравилось, что посетителям запрещается самостоятельно гулять по пасеке.