РОССИЯНКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИДА В АБХАЗИИ
Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Российская туристка, которая побывала на пасеке в Абхазии, которая считается популярной достопримечательностью республики, пожаловалась на грубость экскурсоводов. Отзыв путешественницы опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Девушка заявила, что экскурсия показалась ей непознавательной и рассчитанной на тех, кто ничего не понимает в меде. Кроме того, ей не понравилось, что посетителям запрещается самостоятельно гулять по пасеке.
Особенно туристку возмутило поведение экскурсовода, который отказался отвечать на дополнительные вопросы о технологии производства меда и начал грубить россиянке в ответ на попытки сравнить абхазские пасеки с иными.
«Все остальные (виды меда), оказывается, ужасного качества, а самый плохой мед, по его мнению, башкирский!» – привела она слова гида.
Путешественница также пожаловалась, что приобрела на пасеке баночку медового продукта апитонус, однако уже дома выяснилось, что им заполнены только несколько сантиметров емкости, тогда как ниже находилась неизвестная субстанция.