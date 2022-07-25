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Абхазия Информ

НА ВОЕННОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ ПРАЗДНОВАЛИ 104-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Новости Понедельник, 25 июля 2022 15:12
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НА ВОЕННОЙ БАЗЕ В АБХАЗИИ ПРАЗДНОВАЛИ 104-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Военные Южного военного округа в Абхазии отпраздновали 104-ю годовщину образования Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова, Жукова и Красной Звезды военной базы ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На территории военного городка состоялись праздничные мероприятия, на которых ветеранам и действующим военнослужащим соединения были вручены награды, ценные подарки и грамоты.

Желающие могли посетить выставку военной техники и вооружения разнородных воинских подразделений базы ЮВО, столовую и казармы соединения, где ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих. Кульминацией праздника стал праздничный вечерний салют.

Военная база оснащена новейшими видами вооружения и военной техники, в их числе: бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и бронеавтомобили «Тигр». Военнослужащие обеспечены обмундированием последних военных разработок и модификаций.

Напомним, что 7-я военная база стала правопреемницей 9-й мотострелковой дивизии, которая являлась одним из старейших соединений в Вооруженных силах России и 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды Кубанской казачьей бригады.

В Великую Отечественную войну соединение освобождало Кубань и ее столицу – Краснодар, за что ей присвоено почетное наименование «Краснодарская». С октября 1943 г. 9-я Краснодарская пластунская дивизия прошла с боями от Краснодара до Праги.

131-я мотострелковая бригада с честью выполняла воинский долг по защите территориальной целостности России на Северном Кавказе. Бригада первой в составе федеральных сил вступила в захваченный боевиками Грозный, вела тяжелые бои, но поставленную боевую задачу выполнила.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 25 июля 2022 15:15

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