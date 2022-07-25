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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Новости Понедельник, 25 июля 2022 22:11
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СОТРУДНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ЭКО УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю проведен семинар с участием следственных работников Генеральной прокуратуры Республики Абхазия на тему: «Особенности применения криминалистических средств и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Судебная экспертиза на современном этапе».

Также, проведено практическое занятие в полигонных условиях на тему: «Особенности проведения осмотров места происшествия», в частности: по факту обнаружения и применения огнестрельного оружия; по факту обнаружения взрывного устройства; взрыва транспортного средства и помещения.

Состоявшийся семинар имел большую практическую значимость для всех его участников в части совершенствования работы следователей, обмена опытом, разрешения проблемных вопросов для достижения наибольшей результативности и положительных результатов следственной работы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 25 июля 2022 22:13
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