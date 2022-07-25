УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ТАРБА С.А., АДЛЕЙБА Р.А. И АРДЗИНБА А.З. НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ . Прокуратурой Сухумского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Тарба С.А., Адлейба Р.А. и Ардзинба А.З., по признакам преступления, предусмотренного ст.113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.

Предварительным следствием установлено, что 04 июня 2022 года на посту ГАИ «Учхоз», расположенном в селе Гумиста Сухумского района, Тарба С.А., Адлейба Р.А. и Ардзинба А.З., совместно с неустановленным следствием лицом, осознавая противоправный характер своих действий, перегородив движение автомашины под управлением гражданина РФ Сонина С.А., в которой также находилась гражданка РФ Павлова О.А., принудительно вывели из указанной автомашины водителя, после чего, путем применения агрессивных, силовых действий вопреки воли последнего переместили его в автомашину марки «Лексус» под управлением Тарба С.А. и, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе путем демонстрации огнестрельного оружия – пистолета неустановленного образца, увезли на территорию близ мельзавода в с. Нижняя Эшера Сухумского района, с целью получения от него объяснений по поводу его длительного нахождения на вышеуказанной территории, в связи с чем, создали такую обстановку, при которой у Сонина С.А. имелись реальные основания опасаться за свою жизнь.

В отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.