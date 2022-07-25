ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ШПИОНАЖЕ

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ . 20 июля 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на пресечение и документирование незаконной разведывательной деятельности на территории Республики Абхазия, лицами относящимися к агентурному аппарату иностранных спецслужб, Службой государственной безопасности Республики Абхазия, была задержана гражданка Грузии Такаландзе Кристине Велодиевана 1998 года рождения, уроженка Грузии города Зугдиди, грузинка по национальности, проживающая в селе Набакиа Галского района Республики Абхазия, не являющаяся гражданкой РА.

Такаландзе действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом продиктованным интересами спецслужбы, занималась реализацией своих преступных намерений, направленных на получение, сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну в отношении объектов разведывательных устремлений службы государственной безопасности Грузии, для создания дальнейшего использования их в ущерб внешней безопасности конституционному строю и суверенитету Республики Абхазия.

Учитывая изложенное и принимая во внимание наличие достаточных данных указывающих на признаки состава преступления, 25 июля 2022 года следственным отделом СГБ РА, с согласия военного прокурора Республики Абхазия, в отношении гражданки Грузии Такаландзе Кристине возбуждено уголовное дело по признакам преступления предутреннего статье 274 УК РА (шпионаж).

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся активные оперативно-следственные мероприятия направленные на сбор и получение доказательств и обстоятельств совершенного гражданкой Такаландзе противоправного деяния против основ конституционного строя и безопасности Республики Абхазия.