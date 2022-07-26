НА ФАСАДАХ ДОМОВ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. В Сухумское городское Собрание в разное время поступили три письма главы администрации Сухума Беслана Эшба, в которых предлагалось установить мемориальные доски в память о народном писателе Абхазии Шалодии Аджинджале, поэте, учёном Георгии Гублиа, заслуженном работнике физической культуры и спорта, тренере, кавалере ордена «Ахьдз-Апша» III степени Роберте Диленяне и Беслане Касландзия, погибшем в боях в районе Эшеры 2 июля 1993 года, награжденном медалью «За Отвагу».