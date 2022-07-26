НА ФАСАДАХ ДОМОВ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. В Сухумское городское Собрание в разное время поступили три письма главы администрации Сухума Беслана Эшба, в которых предлагалось установить мемориальные доски в память о народном писателе Абхазии Шалодии Аджинджале, поэте, учёном Георгии Гублиа, заслуженном работнике физической культуры и спорта, тренере, кавалере ордена «Ахьдз-Апша» III степени Роберте Диленяне и Беслане Касландзия, погибшем в боях в районе Эшеры 2 июля 1993 года, награжденном медалью «За Отвагу».
Письма рассмотрела Общественная комиссия при Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок.
На основании заключения Общественной комиссии 25 июля на очередном заседании депутаты Собрания столицы единогласно проголосовали за увековечение памяти Ш. Аджинджала, Г. Гублия, Р. Диленяна, Б. Касландзия.
Памятные доски будут установлены на фасадах домов, где жили: Шалодиа Аджинджал – ул. Чачба, д. 9, Георгий Гублиа – ул. Калмыкова, д. 4, Роберт Диленян – ул. Эшба, д. 193, Беслан Касландзия – ул. Эшба, д. 171.
Об этом сообщает пресс-служба СГС.