ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛХАСОМ ТХАГУШЕВЫМ

Председатель АИС рассказал министру о работе организации и отметил направления, в которых они могли бы сотрудничать.

По словам Тхагушева, у Ассоциации есть идеи и проекты в которых Минздрав может оказать содействие.

Министр отметил, что они совместно обсудят их в скором времени и попытаются реализовать, чтобы жизнь для инвалидов и других маломобильных групп населения в республике стала лучше.

«Конечно же, нужно уделять особое внимание нуждам инвалидов и создавать для них комфортные условия», – подчеркнул Бутба.

Министр также отметил, что в августе в Абхазию по его приглашению приедет доктор медицинских наук, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, профессор кафедры госпитальной хирургии No1 л/ф Первого МГМ Евгений Ачкасов, и он предложит ему провести мастер-классы в Ассоциации.