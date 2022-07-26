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Абхазия Информ

62 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОБРАНО ПО ВСЕЙ АБХАЗИИ ЗА СВЕТ В ИЮНЕ

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:05
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Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Начальник Управления «Энергосбыта» Алхас Чанба сообщил, что в июне, за пользование электроэнергией, по всей Абхазии собрано почти 62 миллиона рублей.

«Говорить о текущей собираемости еще рано, но энергетики уверены в росте объемов сбора, с учетом повышения тарифов. А чтобы не переплачивать за старые долги по новым тарифам, мы рекомендуем ежемесячно фиксировать объемы потреблённой электроэнергии», – подчеркнул Чанба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 21:12

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