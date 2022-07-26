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Абхазия Информ

ГОСКОМИССИЯ УТВЕРДИЛА ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦА

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:12
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ГОСКОМИССИЯ УТВЕРДИЛА ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа провел заседание Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Члены комиссии утвердили план государственных мероприятий, обсудили общие вопросы подготовки к празднику.

В план мероприятий на 15 августа вошли тематическая фотовыставка, митинг в Гудауте, памятные мероприятия в Музее боевой Славы.

По решению комиссии утвержден также список приглашенных из числа общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Северной Осетии, Чечни.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 21:15

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