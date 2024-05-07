ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1740 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1740 нарушений правил дорожного движения, из которых 104 – нарушение норм тонирования автостекол. 58 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.