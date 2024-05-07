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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Вторник, 07 мая 2024 18:20
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В ПИЦУНДЕ ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы Госбезопасности Абхазии и представителями РУП «Черноморэнерго» Гагрского района в результате проведения профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконных подключений к электросети и осуществления добычи криптовалют в пос. Птицефабрика г. Пицунда, на территории животноводческой фермы обнаружены майнинг-устройства, принадлежащие Начкебия Тимуру Эбрагимовичу. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 40 кВТ.

Оборудование в количестве 13 аппаратов по добыче криптовалют демонтировано и изъято.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2024 18:21

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