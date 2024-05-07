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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 07 мая 2024 18:09
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РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Южной оперативной таможни выявили схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии, организованную кисловодским предпринимателем. Мужчина приобретал бывшие в употреблении транспортные средства через японскую компанию. Легковые авто Mercedes, Ford, Chevrolet, Dodge, Cadillac прибывали в порт Новороссийск, а затем перевозились в Абхазию для постановки их на регистрационный учет как транспорт одной из абхазских организаций. Затем злоумышленник привлекал водителей с гражданством РФ для перегона авто в Россию.

За два дня из Абхазии под видом транспортных средств международной перевозки с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей были перемещены 10 автомобилей общей стоимостью порядка 5 млн рублей. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2024 18:10

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