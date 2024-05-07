АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«Примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность Президента Российской Федерации.

Многонациональный российский народ, продемонстрировавший Вам свое высокое доверие, связывает с Вами надежды на позитивные изменения и развитие страны и с уверенностью смотрит в будущее.

Символично, что это торжественное событие проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне – события мирового масштаба, когда благодаря героическому подвигу советского народа, разгромившего нацизм, было спасено человечество.

В эти дни, когда весь мир отмечает падение немецкого фашизма, мы видим, как Россия под Вашим руководством бросила вызов изжившей себя однополярной модели мира и ведет борьбу за основанное на фундаментальных принципах справедливости и равноправия мироустройство, защищая права народов на самоопределение и суверенитет.

Сегодня начинается новый этап в жизни Российской Федерации и ее народа. Ваше стремление к поддержанию стабильности и развитию находят беспрецедентную поддержку и в нашем народе, свидетельством чему является практически единогласная поддержка Вашей кандидатуры среди избирателей в Абхазии.

От всей души позвольте пожелать Вам, Владимир Владимирович, крепкого здоровья, терпения, побед. Пусть каждый шаг, который вы предпримете, будет способствовать процветанию России и всего мира».