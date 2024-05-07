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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ СМОГУТ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЕТРОПОЕЗДЕ С КУБАНИ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 07 мая 2024 15:37
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ТУРИСТЫ СМОГУТ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЕТРОПОЕЗДЕ С КУБАНИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. В новом курортном сезоне из Краснодарского края в Гагру снова отправился туристический ретропоезд. Состав в старинном стиле будет курсировать по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра и обратно до 7 октября. В этом году к вагонам добавился ещё один: открытый обзорный.

Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не выходя из поезда.

Впервые туристический ретропоезд отправился в рейс 15 августа 2020 года. Состав выполнен в стиле 70-80-х годов. За один раз прокатиться в нём могут 386 человек. В прошлом году билеты на него купили более 40 тысяч пассажиров.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2024 15:38

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