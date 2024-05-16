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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В АБХАЗИИ ЛЕТОМ-2024

Новости Четверг, 16 мая 2024 18:04
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ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В АБХАЗИИ ЛЕТОМ-2024

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  Туроператоры в 2024 году отмечают существенный рост спроса на летние туры в Абхазию. При этом цены на отдых в этой стране стали выше. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько стоит летний отдых в Абхазии.

«На 30% выросли цены на туры в те объекты размещения в Абхазии, которые перешли с полного пансиона на «все включено». По остальным отелям цены выросли в среднем на 15%», – рассказала руководитель пресс-службы одного из туроператоров Ирина Романова.

Отмечается, что средняя стоимость летних туров в Абхазию на двоих составляет 60–80 тыс. руб. на восемь дней и семь ночей с питанием (без перелета). А стоимость туров в отели «все включено» стартует от 54,6 тыс. руб. на двоих (восемь дней/семь ночей).

Что касается цен на эконом-сегмент (отели без звезд, либо 2*), то цены на туры на двоих на восемь дней и семь ночей начинаются от 16,8 тыс. руб. (с трехразовым питанием). Средний ценовой сегмент (3*) стоит от 51,6 тыс. руб. на двоих (такая же продолжительность туров).

Стоимость туров в объекты размещения «все включено» (3*) начинается от 54,6 тыс. руб. на двоих, а туры в отели высокого ценового сегмента стоят от 125 тыс. руб. (с трехразовым питанием).

Ранее туроператоры сообщили, что Абхазия стала самым бюджетным направлением для отдыха россиян этим летом. Чуть дороже будет Турция, а третье место занял Египет.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 18:06

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