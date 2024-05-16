ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В АБХАЗИИ ЛЕТОМ-2024

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. Туроператоры в 2024 году отмечают существенный рост спроса на летние туры в Абхазию. При этом цены на отдых в этой стране стали выше. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько стоит летний отдых в Абхазии.