ДЛЯ СТОЛИЦЫ ПРИОБРЕЛИ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Новости Четверг, 16 мая 2024 17:58
Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. Новые кареты скорой помощи купили для подведомственного Управлению здравоохранения Администрации Сухума станции скорой помощи по поручению главы города Беслана Эшба.
«В связи с тем, что часть автопарка машин скорой помощи состарилась и пришла в негодность, руководством Администрации города Сухум было принято решение о приобретении двух единиц машин скорой помощи. В течение нескольких дней оформят, приведут в надлежащий вид и выйдут на линии. Желаем жителям города Сухум крепкого здоровья», – сказал заместитель главы Администрации Астамур Ашуба.
Главврач Сухумской станции скорой помощи Аслан Джопуа рассказал, что по характеристикам новые намного превосходят другие машины, которые есть в парке станции скорой помощи.
«Кареты скорой помощи на базе легковых автомобилей. В наше время, когда начинаются пробки на дорогах, маневренность и юркость машины важна. Машины обеспечены кислородной системой, необходимым инвентарем в салоне. И впервые мы получаем кареты скорой помощи, которые имеют пневмоподвески, это позволит очень мягко транспортировать пациента. Хочу сказать благодарственные слова в адрес мэра Беслана Эшба, его заместителей, которые в трудную минуту нам помогли. Автопарк наш устарел, а получив новые машины, спишем старые, потому что на них практически невозможно было работать», – сказал Аслан Джопуа.
Теперь в парке станции пять машин скорой помощи. По словам главврача Аслана Джопуа, это позволит формировать больше бригад для выезда к больным.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО СТОИТ ОТДОХНУТЬ В АБХАЗИИ ЛЕТОМ-2024
- ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ДЛЯ РАБОТЫ В АЭРОПОРТУ «СУХУМ»
- В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ САРИИ ЛАКОБА
- В ПАРЛАМЕНТ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»