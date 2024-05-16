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Абхазия Информ

ДЛЯ СТОЛИЦЫ ПРИОБРЕЛИ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Четверг, 16 мая 2024 17:58
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ДЛЯ СТОЛИЦЫ ПРИОБРЕЛИ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  Новые кареты скорой помощи купили для подведомственного Управлению здравоохранения Администрации Сухума станции скорой помощи по поручению главы города Беслана Эшба.

«В связи с тем, что часть автопарка машин скорой помощи состарилась и пришла в негодность, руководством Администрации города Сухум было принято решение о приобретении двух единиц машин скорой помощи. В течение нескольких дней оформят, приведут в надлежащий вид и выйдут на линии. Желаем жителям города Сухум крепкого здоровья», – сказал заместитель главы Администрации Астамур Ашуба.

Главврач Сухумской станции скорой помощи Аслан Джопуа рассказал, что по характеристикам новые намного превосходят другие машины, которые есть в парке станции скорой помощи.

«Кареты скорой помощи на базе легковых автомобилей. В наше время, когда начинаются пробки на дорогах, маневренность и юркость машины важна. Машины обеспечены кислородной системой, необходимым инвентарем в салоне. И впервые мы получаем кареты скорой помощи, которые имеют пневмоподвески, это позволит очень мягко транспортировать пациента. Хочу сказать благодарственные слова в адрес мэра Беслана Эшба, его заместителей, которые в трудную минуту нам помогли. Автопарк наш устарел, а получив новые машины, спишем старые, потому что на них практически невозможно было работать», – сказал Аслан Джопуа.

Теперь в парке станции пять машин скорой помощи. По словам главврача Аслана Джопуа, это позволит формировать больше бригад для выезда к больным.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 18:00

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