ДЛЯ СТОЛИЦЫ ПРИОБРЕЛИ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. Новые кареты скорой помощи купили для подведомственного Управлению здравоохранения Администрации Сухума станции скорой помощи по поручению главы города Беслана Эшба.