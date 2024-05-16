ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. На заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам приняты решения по ряду законопроектов. В нем приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его заместитель Ирма Амичба, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба, руководители государственных внебюджетных фондов.