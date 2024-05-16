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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Четверг, 16 мая 2024 15:36
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  На заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам приняты решения по ряду законопроектов. В нем приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его заместитель Ирма Амичба, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба, руководители государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены законопроекты: «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2023 г.»; «Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2023 г.»; «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2023 г.»; «Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023»; «Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2023 г.».

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять в первом чтении все рассмотренные законопроекты.

Затем был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречие в тексте действующего Закона, связанное с трактовкой термина «эквайер».

Комитетом принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия во втором чтении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 15:37

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