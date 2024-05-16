ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ДЛЯ РАБОТЫ В АЭРОПОРТУ «СУХУМ»

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. В целях популяризации авиационных профессий, а также представления открытых вакансий международного аэропорта «Сухум», в администрации Очамчырского района прошла встреча руководства и сотрудников аэропорта с жителями города и района.