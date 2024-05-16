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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ДЛЯ РАБОТЫ В АЭРОПОРТУ «СУХУМ»

Новости Четверг, 16 мая 2024 15:30
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ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ДЛЯ РАБОТЫ В АЭРОПОРТУ «СУХУМ»

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  В целях популяризации авиационных профессий, а также представления открытых вакансий международного аэропорта «Сухум», в администрации Очамчырского района прошла встреча руководства и сотрудников аэропорта с жителями города и района.

Эксплуатация аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы.

Представители аэропорта рассказали о вакансиях, требованиях к кандидатам (необходимое образование, навыки, опыт и т.д.), а также ответили на все интересующие вопросы кандидатов на вакантные должности.

На сегодняшний день в международный аэропорт «Сухум» требуются водители пожарных автомобилей с водительским удостоверением категории «В», «С», спасатели со средним полным общим или средним специальным образованием, фельдшеры в здравпункт со средним специальным образованием, а также инспекторы по охране объектов, специалисты технических специальностей (инженеры, электромонтёры, слесари и др.).

Международный аэропорт «Сухум» приглашает всех желающих, кого интересует трудоустройство в авиапредприятии обратиться по адресу: г. Сухум, ул. Джонуа, 64 или телефону +7(940) 713-58-97; +7(940) 722-20-40.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 15:32

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