ВСТРЕЧА В НАРОДНОМ СОВЕТЕ СИРИИ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. В Народном Совете Сирийской Арабской Республики состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Мухаммада Али со спикером Народного Совета Хаммудом Саббах. Во встрече также приняли участие вице-спикер и депутаты сирийского парламента, в том числе члены комитета абхазо-сирийского межпарламентского сотрудничества.