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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В НАРОДНОМ СОВЕТЕ СИРИИ

Новости Четверг, 16 мая 2024 22:08
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ВСТРЕЧА В НАРОДНОМ СОВЕТЕ СИРИИ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  В Народном Совете Сирийской Арабской Республики состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Мухаммада Али со спикером Народного Совета Хаммудом Саббах. Во встрече также приняли участие вице-спикер и депутаты сирийского парламента, в том числе члены комитета абхазо-сирийского межпарламентского сотрудничества.

Открывая встречу, спикер поприветствовал посла Абхазии и поблагодарил за его вклад в укрепление двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Он передал наилучшие пожелания спикеру Парламента, руководству и правительству Республики Абхазия. Было засвидетельствовано желание сирийской стороны провести взаимные визиты депутатов абхазского и сирийского парламентов.

В свою очередь Мухаммад Али поблагодарил Хаммуда Саббах за тёплый приём и передал слова приветствия от спикера Парламента Абхазии Лаши.

Посол засвидетельствовал высокое значение, придаваемое Республикой Абхазия развитию всестороннего сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой.

Посла Абхазия сопровождал советник посольства – консул Гейс Аль-Харки.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 22:21

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