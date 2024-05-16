ВСТРЕЧА В НАРОДНОМ СОВЕТЕ СИРИИ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. В Народном Совете Сирийской Арабской Республики состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Мухаммада Али со спикером Народного Совета Хаммудом Саббах. Во встрече также приняли участие вице-спикер и депутаты сирийского парламента, в том числе члены комитета абхазо-сирийского межпарламентского сотрудничества.
Открывая встречу, спикер поприветствовал посла Абхазии и поблагодарил за его вклад в укрепление двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Он передал наилучшие пожелания спикеру Парламента, руководству и правительству Республики Абхазия. Было засвидетельствовано желание сирийской стороны провести взаимные визиты депутатов абхазского и сирийского парламентов.
В свою очередь Мухаммад Али поблагодарил Хаммуда Саббах за тёплый приём и передал слова приветствия от спикера Парламента Абхазии Лаши.
Посол засвидетельствовал высокое значение, придаваемое Республикой Абхазия развитию всестороннего сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой.
Посла Абхазия сопровождал советник посольства – консул Гейс Аль-Харки.