ГЛАВА МВД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ, ПОВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут принял участие во встрече, повященной проблемам домашнего насилия в Абхазии, проведенной в офисе Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия по инициативе Уполномоченной Анас Кишмария. Во встрече приняли участие председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, депутат Парламента, член комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Нарсоу Салакая, начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава, а также представители общественной организации «Ассоциация женщин Абхазии» (АЖА) – руководитель Ассоциации Мариета Топчьян, юрист Мадина Хагуш и психолог Анна Торгашева.