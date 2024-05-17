ГЛАВА МВД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ, ПОВЯЩЕННОЙ ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут принял участие во встрече, повященной проблемам домашнего насилия в Абхазии, проведенной в офисе Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия по инициативе Уполномоченной Анас Кишмария. Во встрече приняли участие председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, депутат Парламента, член комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Нарсоу Салакая, начальник гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Елена Читанава, а также представители общественной организации «Ассоциация женщин Абхазии» (АЖА) – руководитель Ассоциации Мариета Топчьян, юрист Мадина Хагуш и психолог Анна Торгашева.
Глава МВД отметил актуальность и важность встречи в подобном формате. Министр рассказал собравшимся о подходе правоохранительных органов Абхазии к выявленным фактам домашнего насилия, подчеркнул, что наказание в данной сфере нужно ужесточать, работать над нормативно-правовыми актами, однако важно учитывать и специфику отношений, которые они регулируют. Роберт Киут поддержал инициативу по информированию граждан о наличии проблемы в нашем обществе и отметил важность обсуждения темы домашнего насилия еще с подросткового возраста.
Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия отметила, что главной задачей мероприятия является налаживание контакта между профильными организациями, правоохранительными органами и законодателями для выработки не формального, а эффективного подхода в решении проблемы домашнего насилия.
Участники дискуссии приняли решение о поддержке информационного сопровождения представленной тематики, каждый с использованием своих информационных и административных возможностей. Также участники решили поручить аппарату УПЧ разработать соответствующие поправки к действующему законодательству, регулирующему данную сферу, с тем чтобы в ходе дальнейшей работы предметно обсуждать как меры и подходы к данной проблеме со стороны правоохранителей и законодателей, так и меры гражданского реагирования.
Об этом сообщает сайт МВД.