В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ. 15 и 16 мая 2024 года в Сухуме продолжился цикл образовательных тренингов для виноделов и виноградарей Абхазии. По приглашению проектного офиса ФАО ООН и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии прибыл международный эксперт из Испании Эмилио Пейро. В прошлом году он проводил тренинги для местных специалистов и уже хорошо знаком с особенностями развития виноградарской отрасли в Абхазии.