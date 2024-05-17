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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Пятница, 17 мая 2024 14:31
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 17 мая 2024. Абхазия-Информ.  15 и 16 мая 2024 года в Сухуме продолжился цикл образовательных тренингов для виноделов и виноградарей Абхазии. По приглашению проектного офиса ФАО ООН и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии прибыл международный эксперт из Испании Эмилио Пейро. В прошлом году он проводил тренинги для местных специалистов и уже хорошо знаком с особенностями развития виноградарской отрасли в Абхазии.

Тренинг Эмилио Пейро собрал около 30 виноградарей и был посвящен актуальным на весенний период темам. В начале мероприятия активно обсуждались техники весенней обрезки, как один из важных этапов. В частности, были рассмотрены следующие аспекты: подходящее время для обрезки, необходимые инструменты, правильная обрезка ветвей, чтобы улучшить структуру виноградной лозы и повысить урожайность, а также удаление лишних ветвей, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить болезни.

Еще одной важной темой в ходе тренинга было формирование шпалер, которые служат системой поддержки виноградников. Эксперт дал советы как правильно выбрать тип шпалер для конкретного виноградника и рассказал об их преимуществах.

Участники узнали о различных типах удобрений, их составе и в каком количестве их нужно вносить.

Особое внимание Пейро уделил признакам дефицита питательных веществ.

Во время второй части тренинга эксперт ознакомил виноградарей с процессом обрезки и подробно ответил на их вопросы. Участники сочли этот практический опыт полезным, поскольку они смогли увидеть, как изученные методы обрезки применяются в реальных условиях.

«Такие тренинги стали хорошей платформой для местных виноградарей и позволяют им обсуждать агрономические практики, которые они применяют, одновременно изучая новые усовершенствованные методы работы от международных экспертов. В 2023 году проект завершил 5 тренингов, в этом году тренингов планируется еще больше», – рассказал менеджер проекта Омар Дахдули.

Этот тренинг имел особое значение для виноградарей и виноделов Абхазии, поскольку помог им усовершенствовать применяемые ими практики и отточить основные навыки, необходимые для повышения урожайности и общего качества продукции. Такие мероприятия вносят положительный вклад в динамичное развитие виноградарско-винодельческой отрасли.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН и Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 мая 2024 14:34

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