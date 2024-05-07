ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА АПРЕЛЬ ВЫПОЛНЕН НА 122%
Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за апрель текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 496,0 млн руб. при плане – 405,9 млн руб. выполнение 122%.
За четыре месяца 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1508,1 млн руб. при плане 1226,6 млн руб. Выполнение составило 123%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 281,5 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 119%, что в суммарном выражении равно 241,9 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за четыре месяца 2024 года составили:
По г. Сухум – при плане 692,9 млн руб. поступило 766,2 млн руб. выполнение 111%.
По Гагрскому району – при плане 269,7 млн руб. поступило 393,7 млн руб. выполнение 146%.
По Гудаутскому району – при плане 85,4 млн руб. поступило – 122,1 млн руб. выполнение 143%.
По Сухумскому району – при плане 36,5 млн руб. поступило – 61,8 млн руб. выполнение 169%.
По Гулрыпшскому району – при плане 39,0 млн руб. поступило – 52,7 млн руб. выполнение 135%.
По Очамчырскому району – при плане 76,1 млн руб. поступило – 75,2 млн руб. выполнение 99%.
По Ткуарчалскому району – при плане 10,4 млн руб. поступило – 14,4 млн руб. выполнение 139%.
По Галскому району – при плане 16,7 млн руб. поступило – 22,1 млн руб. выполнение 133%.
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