КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ АВИАПЕРЕВОЗОК С АБХАЗСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ . На таможенном посту Аэропорт Сочи Краснодарской таможни прошла стажировка сотрудников ГТК Республики Абхазия по изучению практических навыков проведения контроля пассажиров и багажа. Предложение абхазской стороны о проведении данного мероприятия связано с планируемыми тестовыми полетами воздушных судов в августе текущего года, а также открытием в 2025 году международного аэропорта в г. Сухум.

Абхазскую делегацию представили начальник таможенного поста Сухум Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Тимур Амичба, а также начальники отделов и специалисты управления.

В ходе проведения стажировки должностные лица ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками таможенного поста Аэропорт Сочи в соответствии с утвержденной программой обсудили вопросы, касающиеся организации таможенного контроля и осуществления таможенных операций в отношении пассажиров, багажа и грузов, перемещаемых авиационным транспортом. Абхазская сторона ознакомилась с технологической схемой работы поста, особенностями таможенного контроля в летний период пиковых нагрузок, а также с функциональными возможностями ряда программных средств.

В зоне таможенного контроля российские таможенники продемонстрировали сектора прилета и вылета, применение системы «двойного коридора», современные технические средства контроля, рентгеноборудование, установленное в пункте пропуска, в том числе, в багажном отделении, что позволяет быстро и незаметно для пассажиров идентифицировать прибывший груз до его выдачи. Интерес вызвали размещенные в пункте пропуска информационные стенды, справочные терминалы, где граждане могут получить интересующую информацию по таможенному законодательству.

В заключение стажировки абхазские таможенники поблагодарили руководство таможенного поста Аэропорт Сочи за предоставленную информацию по всем интересующим вопросам. В дальнейшем сотрудники ГТК Республики Абхазия планируют изучить опыт работы с досмотровыми комплексами, а также пройти обучение на базе Ростовского филиала РТА с применением дистанционных образовательных технологий.