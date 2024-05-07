ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ АЛЕКСЕЕМ САЗАНОВЫМ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым. Перед встречей в Кабмине состоялось подписание «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы». Подписи под соглашением поставили Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба и заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов.

Глава государства поприветствовал гостя и отметил, что в Абхазии давно ждали подписания столь важного документа.

«Это соглашение открывает новые возможности для развития нашей экономики, и чтобы к нам еще более динамично приходили российские инвестиции», – отметил Аслан Бжания.

Президент выразил уверенность, что данное соглашение будет способствовать еще большему укреплению дружественных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Замминистра финансов РФ подчеркнул, что этот документ привлечет значительные инвестиции в экономику Абхазии, в первую очередь – в туристическую отрасль.

«Со стороны российских инвесторов такой интерес есть, и они его неоднократно нам сигнализировали», – сказал А.Сазанов.

Министр финансов Абхазии Владимир Делба, в свою очередь, отметил, что работа над этим вопросом велась очень предметно.

«Соглашение даст возможность, в том числе и абхазскому бизнесу избегать двойного налогообложения», – пояснил он.

Документ, по его словам, направлен на содействие устойчивому экономическому развитию обеих стран и предотвращение налоговых рисков для бизнеса.

Об этом сообщает сайт главы государства.