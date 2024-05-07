АБХАЗИЯ СТАЛА САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОТДЫХА ЛЕТОМ
Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Абхазия возглавила список наиболее доступных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян. Стоимость поездки в эту страну составляет 146 тысяч рублей, что делает ее привлекательным выбором для бюджетного отпуска.
В исследовании также указаны другие популярные направления среди российских туристов. Так, отпуск в Египте обойдется примерно в 210 тысяч рублей, а поездка в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – в 229 тысяч рублей. Шри-Ланка и Таиланд также попали в список предпочтений с ценами на отдых составляющими 237 и 252 тысячи рублей соответственно.
С другой стороны, самыми дорогими зарубежными направлениями для летнего отдыха оказались Индонезия (446 тысяч рублей), Мальдивы (407 тысяч) и Куба (318 тысяч). Эти страны стали лидерами по стоимости среди предложений для высокого сезона.
Отмечается также повышение стоимости отдыха на внутреннем российском рынке. В частности, цены на летний отпуск в Адыгее выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Подобная динамика наблюдается не только в Адыгее, но и по всему сектору внутреннего туризма России.
Эксперты из РСТ подчеркивают изменения на рынке услуг, связанные как с экономическими факторами, так и со спросом на определенные направления. Учитывая текущие тренды, можно ожидать дальнейших колебаний стоимости как зарубежных поездок, так и отечественного туризма.
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