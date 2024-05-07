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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Новости Вторник, 07 мая 2024 15:00
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В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. 32 студента-добровольца и шесть преподавателей МГИКа завершили Международную волонтёрскую программу волонтёрскую программу «Миссию ДОБРО» в Абхазии. На протяжении двух недель они проводили мастер-классы для сотрудников культуры Республики и для детей с ОВЗ, а также организовывали концерты и рассказывали, как можно внедрить русские традиции в организацию мероприятий.

«Ну, например, можно создать крупный фестиваль, а можно – организовать День рождения так, что это будет грандиозным событием, – рассказала студентка МГИКа, участница «Миссии» Анастасия Алятина, которая проводила образовательные мастер-классы. – Мы поделились простыми шагами и формулами, которые помогут создать такие мероприятия – от локальных, семейных праздников – до национальных».

Волонтёры также провели мастер-классы для детей с особенными возможностями здоровья (ОВЗ): в городе Гал они познакомили ребят с техникой росписи по стеклу. Подростки сами вырисовывали контуры на стекле, а после расписывали акрилом цветы и узоры.

«Когда ты общаешься с детьми, видишь в их глазах искренние эмоции – эмоции радости от того, что у них это получается. Эту атмосферу добра ни с чем не перепутаешь», – поделилась участница «Миссии».

В образовательной и культурной программе «Миссии» участвовали начинающие танцоры, вокалисты, режиссёры, организаторы мероприятий. Они старались передать своё мастерство сотрудникам Домов культуры в разных городах Абхазии.

«Мне кажется важно, что происходит такой симбиоз культур, они могут обогащать друг друга, узнавая что-то новое, возможно, рождая новые традиции. Это помогает народам чувствовать единение и поддерживать дружеские дипломатические отношения», – считает Анастасия Алятина.

В 2023 году «Миссия ДОБРО» завершилась там же, в Абхазии. Тогда российские медики – врач-ортопед, нейропсихолог и педагог-психолог – консультировали специалистов и родителей, осматривали детей в Сухуме, Гале, Очамчыре и Гудауте.

Эта «Миссия» стала 20-ой за три года международной программы, которую проводят Россотрудничество и Ассоциация волонтёрских центров.

«Миссии ДОБРО – это формат общественной дипломатии, когда сотрудничество между странами строится на поддержке и взаимовыручке. Это сотрудничество очень крепкое, – рассказала нам руководитель Центра международных проектов Ассоциации волонтёрских центров (ДОБРО.РФ) Лейла Бадалова. – Для нас показательно, что бренд «российского волонтёра» распространяется в других странах как сарафанное радио: на следующий год у нас есть запросы на волонтёрскую помощь из 20 стран СНГ, Африки и Латинской Америки».

За всё время российские специалисты-добровольцы помогли более чем 7 тысячам человек в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Беларуси, Сирии, Пакистане, Египте, Таджикистане, Индии, Непале.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2024 15:02

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