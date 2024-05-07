 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕЗОН ОРГАННЫХ КОНЦЕРТОВ СТАРТОВАЛ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 07 мая 2024 14:52
Оцените материал
(0 голосов)
СЕЗОН ОРГАННЫХ КОНЦЕРТОВ СТАРТОВАЛ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии на курорте Пицунда в Пицундском храме, в течение курортного сезона будут еженедельно проходить концерты органной музыки. Послушать классическую музыку под сводами древнего Пицундского храма можно будет до конца лета. Сезон концертов уже стартовал, посетить выступления могут как местные жители, так и туристы.

Храм в Пицунде открыл концертный сезон 5 мая. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием солистки заслуженной артистки Кристины Эшба. Концерты начинаются в 17:00 каждое воскресенье.

Летом в храме запланированы также выступления солистов Государственной филармонии Абхазии, Абхазской государственной Капеллы, камерного оркестра.

«Также пройдут отдельные мероприятия, будут приглашены различные солисты в течение сезона. Все это будет анонсировано заранее», – говорит органист Лука Гаделия.

Концертный зал в Пицундском храме отличается прекрасной акустикой, концерты и фестивали в нем проводятся около 50 лет. Особое место в зале занимает 20-тонный орган.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Вторник, 07 мая 2024 15:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО ЭТАПА XII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.