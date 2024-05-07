СЕЗОН ОРГАННЫХ КОНЦЕРТОВ СТАРТОВАЛ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ . В Абхазии на курорте Пицунда в Пицундском храме, в течение курортного сезона будут еженедельно проходить концерты органной музыки. Послушать классическую музыку под сводами древнего Пицундского храма можно будет до конца лета. Сезон концертов уже стартовал, посетить выступления могут как местные жители, так и туристы.

Храм в Пицунде открыл концертный сезон 5 мая. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с участием солистки заслуженной артистки Кристины Эшба. Концерты начинаются в 17:00 каждое воскресенье.

Летом в храме запланированы также выступления солистов Государственной филармонии Абхазии, Абхазской государственной Капеллы, камерного оркестра.

«Также пройдут отдельные мероприятия, будут приглашены различные солисты в течение сезона. Все это будет анонсировано заранее», – говорит органист Лука Гаделия.

Концертный зал в Пицундском храме отличается прекрасной акустикой, концерты и фестивали в нем проводятся около 50 лет. Особое место в зале занимает 20-тонный орган.