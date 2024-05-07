НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО ЭТАПА XII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. Никита Лежия занял первое место во II этапе XII Летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 18 лет. Он выступал в весовой категории до 51 кг. Соревнования являлись отборочными на Спартакиаду России среди старших юношей, которые пройдут в июле в Красноярске.