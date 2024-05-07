СОТРУДНИКИ ГТК ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ НА Т/П АЭРОПОРТ СОЧИ
Сухум. 7 мая 2024. Абхазия-Информ. Российские таможенники поделились с абхазскими коллегами опытом организации таможенного контроля и проведения таможенных операций в отношении авиапассажиров, багажа и грузов. Они также продемонстрировали техническое оборудование таможенного поста аэропорт Сочи, технологическую схему его работы.
В рамках обучения отдельное внимание было уделено особенностям таможенного контроля во время летних пиковых нагрузок.
Стажировка сотрудников ГТК Абхазии на т/п Аэропорт Сочи прошла в преддверии открытия международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба в 2025 году.
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