ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЧС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ . Состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Тигран Делибалтян и заместитель начальника Управления государственного пожарного надзора МЧС Республики Абхазия Артур Ичмелян.

На заседании был рассмотрен проект закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который был принят в первом чтении 12 декабря 2019 года депутатами предыдущего созыва.

В ходе работы над данным законопроектом Комитет направлял его для ознакомления соответствующим органам исполнительной власти. Присутствовавшие на заседании представители МЧС высказали свое мнение по данному вопросу.

После обсуждения, участники заседания приняли решение, что Министерство по чрезвычайным ситуациям представит в Парламент свои предложения об использовании в Республике Абхазия технического регламента о требованиях пожарной безопасности.