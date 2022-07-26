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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Новости Вторник, 26 июля 2022 21:19
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 26 июля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием депутатов начальника государственно-правового управления Администрации президента Нателы Ломия.

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине». Он направлен на реализацию норм действующего Закона в части установления размеров государственной пошлины за выдачу лицензии, за продление срока действия лицензии, а также за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен законопроект «О признании утратившим силу Закона Республики Абхазия «Об упрощенном порядке государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых помещений».

В ходе заседания члены Комитета обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия», который предусматривает освобождение Государственного таможенного комитета Республики Абхазия от уплаты страховых взносов с денежного довольствия лиц, проходящих службу в таможенных органах, в Пенсионный фонд Республики Абхазия.

По итогам обсуждений Комитетом единогласно были приняты решения вынести данные законопроекты на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия их в первом чтении.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 26 июля 2022 21:21

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